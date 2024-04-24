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Kiracısıyla başı derde giren Demet Akalın isyan etti: 5 bin TL veriyor, zam yapmayacakmış

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, evinde 5 bin TL kiraya oturan kiracısıyla yaşadığı soruna isyan ederek "Ben orayı milletin ağız kokusunu çekerek krediyle aldım. Adam da 'Programda benden bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş. Sen kimsin ya? Ukalalığa bak, dava açacağım" dedi.

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında Jess Molho ile program yapan Demet Akalın, yıllar önce satın aldığı evdeki kiracısıyla yaşadığı soruna isyan ederek yetkililere seslendi.

DAVA AÇACAK

Gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çeken Akalın, kiracısıyla başı dertte olunca şu sözlerle ateş püskürdü: "Devletin ev sahibi ve kiracı olayına kalıcı bir çözüm bulması gerekiyor. Benim kiracım 5 bin TL'ye oturuyor. 5 bin liraya bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, üç-dört bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim.' Sen kimsin ki? Ev benim! Ve adam bunu söyleyebiliyor. Acayip sinirliyim. Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... İlk aldığım evlerden. Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'Programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin. Ben de 'ver' dedim avukata sinir oldum."

Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Demet Akalın Zam Magazin Haberler

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Yorumlar (6)

GÖKHAN UZUNALİ :

Allah başka dert vermesin : )))) ne çok üzüldük şimdi yaaaa umuyorum herkez çok kısa sürede kendini toparlar hayata kaldığı yerden devam eder...

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Hayri:

Bu cehalet eğitimsizlik bambaşka bişeydir ister ünlü ol ister miltimilyoner ol kendini geliştiremiyorsan ölene kadar aynısın özel hayat özel konular diye bişey vardır evde konuşursun yakınınla konuşursun bu ne şimdi dandik bi olay tv de anlatıyosun yetmedi buralara haber oluyor bu durumdan bri gram rahatsız olmuyosun değişik bir kişilik herkeze uymaz

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mardinli yiğit:

geber demet !! bir konsere çıkar, 2 saat için 1 milyon alırsın takma kafana..

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oguz kaya:

milletin ağız kokusu dediğin parasını ödeyip senin biletini satın alıp bu mal mülke sahip eden halk

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Sinan Uygun:

bu milletin ağız kokusu na kurban ol sen

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Dadaş Erzurumlu:

İki şarkıya milyarlari alırken iyidi bırak zekâtın olsun kanun neyse o sana bıraksalar 50.000 istersin dimi varolsun kanunlar

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