Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş

Sibil Çetinkaya'nın reklamını yaptığı bir ürünü kullanıyor gibi gösterip kullanmadığı iddia edildi ve ünlü fenomen sosyal medyada eleştirildi. Demet Akalın ise konuya dahil olarak Sibil Çetinkaya için sert ifadeler kullandı.

X platformunda bir kullanıcının, fenomen Sibil Çetinkaya hakkında yaptığı eleştiriye dahil olan Akalın, sert sözler sarf etti.

"YÜZÜ PUF BÖREĞİ GİBİ ŞİŞ"

Çetinkaya'nın tanıttığı ürünleri aslında kullanmadığını söyleyen bir kullanıcının yaptığı paylaşımın altına yorum yapan Akalın, "Zaten niye kullanayım, kızın yüzü puf böreği gibi şiş" dedi.

Şarkıcının bu sözleri saygısızca bulundu.