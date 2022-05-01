Demet Akalın'dan sessiz sedasız evlenen Hadise'ye tebrik mesajı: Çok mutlu olun - Haberler

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Demet Akalın'dan sessiz sedasız evlenen Hadise'ye tebrik mesajı: Çok mutlu olun

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, daha önce bir tartışma esnasında "Onun kocası yok" dediği Hadise'nin evlendiğini duyunca sessiz kalamadı. Hadise ile arasındaki buzları eriten Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bayan Dinçerler, çok mutlu olun" dedi.

Sivri diliyle tanınan Demet Akalın, geçtiğimiz sene Hadise'nin Instagram'daki takipçi sayısının 10 milyonu geçtiğini görünce "Ay yazık ona. Ben araştırttım, milyoncuk bile değil. Kocası da yok milyoncukları da" diyerek tartışmanın fitini ateşlemişti. Ancak ikili, tartışmanın dozunu artırmadan sorunları çözerek aralarındaki buzları eritmişti.

"BAYAN DİNÇERLER, ÇOK MUTLU OLUN"

Demet Akalın, "Kocası yok" dediği Hadise'nin dün akşam Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturduğunu görünce sessiz kalamadı. Instagram hesabından çiftin bir fotoğrafını paylaşan Akalın, "Bayan Dinçerler, çok mutlu olun" notunu düştü.

Demet Akalın'dan sessiz sedasız evlenen Hadise'ye tebrik mesajı: Çok mutlu olun

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nişanlanan Hadise, dün akşam Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturdu. Çift, basına görüntü sızmaması için konuklardan ve çalışanlardan fotoğraf ve video çekmemelerini istedi. Gözlerden uzak evlenen ikili, çıkan haberlerin ardından da hiçbir açıklama yapmadı.

Demet Akalın'dan sessiz sedasız evlenen Hadise'ye tebrik mesajı: Çok mutlu olun

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Ecem Altan
Ecem Altan
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