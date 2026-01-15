Demet Akalın'dan Hande Erçel'in kıyafetine olay yorum
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, oyuncu Hande Erçel'in ödül töreninde tercih ettiği kıyafete yaptığı yorumla ortalığı fena karıştırdı. Akalın "Ben bile bu kadar rüküş olamam aşkım ya" ifadesini kullandı.
MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Şarkıcının bu sözleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Akalın'ın sözlerini "gereksiz ve kırıcı" bulurken, bazıları ise yorumun kişisel bir görüş olduğunu savundu. Tartışma kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına taşındı.
MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Şarkıcının bu sözleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Akalın'ın sözlerini "gereksiz ve kırıcı" bulurken, bazıları ise yorumun kişisel bir görüş olduğunu savundu. Tartışma kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına taşındı.
Hande Erçel cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Demet Akalın'ın yorumu sosyal medyada günün en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.