Defne Samyeli, Aldatmak dizisinin kadrosuna dahil oldu

Sol Yanım'da başrol oynadıktan sonra Yalı Çapkını ve Ömer dizisinden aldığı teklifleri reddeden Defne Samyeli, ATV ekranlarında yayınlana Aldatmak'ın kadrosuna dahil oldu.

Uzun yıllardır şarkıcılık ve oyunculuğu birlikte yürüten Defne Samyeli, son olarak Sol Yanım dizisinde başrol oynadı. Dizinin ardından konser veren daha sonra uzun bir tatile çıkan Samyeli'nin yeni projesi belli oldu. Yalı Çapkını ve Ömer dizilerinden aldığı teklifleri reddeden Samyeli, ATV'nin iddialı dizisiyle el sıkıştı.

ALDATMAK'IN KADROSUNDA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Samyeli, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin ve Feyza Sevil Güngör'ün paylaştığı Aldatmak dizisinin kadrosuna dahil oldu. Ünlü isim, dizide Elmas isminde bir avukata hayat verecek.