Deadpool 3'ün çıkış tarihi SAG-AFTRA grevi nedeniyle ertelendi

Devam etmekte olan SAG-AFTRA grevi nedeniyle, Deadpool 3'ün merakla beklenen çıkış tarihi bir engele takıldı. Başlangıçta 3 Mayıs 2024'te gösterime girmesi planlanan film artık planlanan çıkışını gerçekleştiremeyecek.

Devam etmekte olan SAG-AFTRA grevi nedeniyle, Deadpool 3'ün merakla beklenen çıkış tarihi bir engele takıldı. Başlangıçta 3 Mayıs 2024'te gösterime girmesi planlanan film artık planlanan çıkışını gerçekleştiremeyecek.

Deadpool 3'ün vizyon tarihi artık belirsiz

Deadline'ın haberine göre, grev önümüzdeki haftalarda sona erse bile, oyuncuları ve ekibi yeniden bir araya getirmek ya da kısmen tamamlanan filmin prodüksiyonuna başlamak için yeterli zaman olmayacak.

Shawn Levy'nin (The Adam Project ve Free Guy) yönettiği, senaryosunu Rhett Reese ve Paul Wernick'in (Deadpool ve Deadpool 2) yazdığı Deadpool 3, Marvel Sinematik Evreni'ndeki ilk R-rated film olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

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Shawn Levy filmin vizyon tarihi konusundaki belirsizliği dile getirerek, "Keşke bilseydim. Resmi olarak [bir vizyon tarihimiz] var mı onu bile bilmiyorum. Ama 3 Mayıs'ta vizyona giremeyeceğimizi biliyorum. Kuşkusuz oyuncuların grevi ve prodüksiyondaki uzun duraklama bu vizyon tarihini gerçekten riske soktu. Filmin yarısını çektik. Ben filmin yarısını kurguladım. İşe geri dönmek ve bu filmi gelecek yıl vizyona sokmak için can atıyoruz."

Filmin konusu henüz gizli tutulurken, filmin Deadpool (Ryan Reynolds) ve Wolverine (Hugh Jackman) arasındaki rekabeti konu alacağı ve iki ikonik kahraman arasında bol aksiyonlu çatışmalar vaat ettiği doğrulandı.

Ryan Reynolds, Hugh Jackman'ı Wolverine emekliliğinden döndürmede ikna etmede önemli bir rol oynadı ve daha önce rolle işinin bittiğini ilan ettikten sonra onu karakteri yeniden canlandırmaya ikna etti. Ayrıca Jennifer Garner da 2005'ten beri canlandırmadığı Elektra karakteriyle geri dönmeye hazırlanıyor.

Siz bu yazar grevlerinin filmlerin çıkış tarihini etkilemeleriyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Deadpool 3 ertelendiği için üzüldünüz mü? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.