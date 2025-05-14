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Davete çağrılmayan Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu sitem etti

Davete çağrılmayan Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu sitem etti
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Kızılcık Şerbeti dizisinin 96. bölümünde ayrılan Sibel Taşçıoğlu, 100. bölüm kutlamasına davet edilmedi. Dizide 96 bölüm boyunca yer alan oyuncu, durumu "Evet, çağrılmadım. Gözlerin Pembe'yi aramasını anlıyorum ama benim için o defter kapandı" sözleriyle sitemle açıkladı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin Pembe Ünal'ı olarak izleyicinin beğenisini kazanan oyuncu Sibel Taşçıoğlu, yaklaşık bir ay önce yayımlanan 96. bölümde projeye veda etmişti. Ayrılığıyla sosyal medyada geniş yankı uyandıran Taşçıoğlu'nun, dizinin 100. bölüm kutlamasına davet edilmemesi dikkat çekti. İstanbul'daki özel bir mekânda düzenlenen kutlama gecesine dizi oyuncuları, yapım ekibi ve kanal yöneticileri tam kadro katılırken, 96 bölüm boyunca dizide yer alan deneyimli oyuncunun organizasyonda yer almaması izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Davete çağrılmayan Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu sitem etti

Taşçıoğlu'nun yokluğu sosyal medyada "Pembe nerede?" yorumlarına neden olurken, perde arkasında yaşandığı öne sürülen bazı gerilimler de yeniden gündeme geldi. İddialara göre Taşçıoğlu'nun, senarist Melis Civelek'in kızı ve dizide rol alan Feyza Civelek ile anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle yapımdan erken ayrıldığı konuşuluyor.

SİTEMKAR AÇIKLAMA

Sosyal medyada çok konuşulan bu durum karşısında sessizliğini bozan deneyimli oyuncu, gazeteci Birsen Altuntaş'a yaptığı açıklamada sitemini açıkça dile getirdi: "Evet, kutlama yemeğine davet edilmedim. Gözlerin Pembe'yi aramasını anlıyorum ama benim için o defter kapandı." Sibel Taşçıoğlu'nun bu sözleri, ayrılığın düşündüğünden daha gergin bir zeminde gerçekleştiği yorumlarına yol açtı. Diziden veda ederken herhangi bir açıklama yapılmaması da, hayranları arasında kafa karışıklığı yaratmıştı.

Davete çağrılmayan Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu sitem etti

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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