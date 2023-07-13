Dalgınlığının kurbanı oluyordu! Canlı yayın açan Serdar Ortaç, az kalsın evini yakıyordu

Konserlerinden kalan vaktinde sık sık sosyal medyada canlı yayınlar yapan Serdar Ortaç, az kalsın evinde yangın çıkartıyordu. Bir takipçisinin uyarısıyla ocağı açık unuttuğunu fark eden şarkıcı, "Az kalsın evi yakacaktık" dedi.

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, konserlerinden kalan vaktini sosyal medyada canlı yayın yaparak geçiriyor. Ev yaşantısını paylaşan şarkıcı, canlı yayın esnasında takipçisinin uyarısıyla ocağı açık unuttuğunu fark etti.

"AZ KALSIN EVİ YAKACAKTIK"

MS hastalığından dolayı vaktinin büyük bir kısmını evinde geçiren Serdar Ortaç, boş vakitlerinde canlı yayın açarak takipçileriyle sohbet ediyor. Son yayınında gelen soruları yanıtlayan şarkıcı, bir takipçisinin uyarmasıyla ocağın açık kaldığını fark etti. Hemen yerinden kalkıp ocağı kapatan Ortaç, "Ocak mı ötüyor acaba? Ocak açıkmış... Allah razı olsun. Az kaldı evi yakacaktık" dedi.