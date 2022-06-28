Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan Banu Alkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Ağlayacağım tek adam - Haberler

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Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan Banu Alkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Ağlayacağım tek adam

Haberler.com - Magazin
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Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı oyuncusu Banu Alkan, ölümüyle herkesi yasa boğan Cüneyt Arkın'ı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Alkan, Arkın için "Dünyada ağlayacağım tek adam" dedi.

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Banu Alkan, Beyaz Tv'de yayınlanan 'Beyaz Magazin' programına telefonla bağlandı. Arkadaşı Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan Banu Alkan gözyaşlarını tutamadı.

"DÜNYADA KİMSE ONUNLA YARIŞAMAZDI"

Cüneyt Arkın'ı anlatan Banu Alkan şunları söyledi: "Dünyanın en iyi kalpli adamı. Dünyanın en gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu, Hollywood'da olsaydı, herhalde kimse onunla yarışamazdı. Benim dünyada en beğendiğim aktör. Fizik olarak, ruh olarak kalp olarak bunu her yerde de söylemişimdir."

Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan Banu Alkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Ağlayacağım tek adam(foto: Bülent Kıdır arşivi)

"AĞLAYACAĞIM TEK ADAM"

Sunucu Bilal Özcan'ın "Ağlıyor musunuz şu anda?" sorusu üzerine gözyaşları içinde konuşmaya devam eden Alkan "Çok önemli bir kayıp. Nasıl neden? Böyle bir kayıp dünyada önemli, yalnız Türkiye'de önemli. Uykudan uyandım çünkü tek ağlayacağım adam. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir kibarlık olamaz."

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