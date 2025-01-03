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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ferdi Tayfur'un 30 yıl önceki görüntüleri

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Arabesk müziğinin ünlü ismi Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti. Ölüm haberiyle hayranlarını yasa boğan ünlü sanatçının yıllar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çekilen görüntüleri yeniden gündem oldu.

Arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Şarkılarıyla müzik dünyasında, rol aldığı filmlerle Türk sinemasında derin izler bırakan sanatçının vefatı sanat dünyasını acıya boğdu.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

7'den 70'e herkesin sevdiği bir isim olan Ferdi Tayfur'un kaybı sonrası, arşiv görüntüleri yeniden gündem oldu. Bunlardan birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la...

"SAĞ OLSUNLAR, VAR OLSUNLAR"

Kameraya yansıyan anlarda; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde düzenledikleri "Ağaç" kampanyası ödül töreninde, Ferdi Tayfur'a destekleri sebebiyle plaket verdiği görülüyor. 1955 yılında çekilen görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tayfur'a kampanyaya gösterdiği ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ederek, "Sağ olsunlar, var olsunlar" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ferdi Tayfur'un 30 yıl önceki görüntüleri
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Ferdi Tayfur hiçbir zaman ne tuttuğu takımla ne siyasetle ne polemikle gelmedi buralara yaptığı kıymrtli bestelerme emeklerle geldi gece aleminde görmedik polemiklere girdiğini görmedik kızına ve damadına bile karşılık vermedi konuşmadı sessizce çekil gitti bu dünyadan sanatıyla hep varoldu

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Haber YorumlarıJokerAllame:

sırayla

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Haber Yorumlarıisa ercan:

1955 yılında çekilen görüntüler mi yazıyor ben mi yanlış okudum.

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