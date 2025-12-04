Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Sinan Akçıl boşanmayı 1 yıl erteledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Sinan Akçıl boşanmayı 1 yıl erteledi
Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine boşanmasının gençlere kötü örnek olacağını söyleyerek evliliğini yeniden denemesini istediğini açıkladı. Akçıl, bu tavsiye üzerine Burcu Kıratlı ile boşanmayı bir yıl ertelediklerini ancak evliliğin yine de yürümediğini söyledi.

Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçmişte yaptığı bir görüşmede kendisine "Boşanman Türk gençliği için doğru bir örnek olmayabilir" dediğini açıkladı. Akçıl, Erdoğan'ın evliliğini yeniden denemesi yönünde telkinde bulunduğunu belirterek, görüşmenin Burcu Kıratlı ve Emine Erdoğan'ın da bulunduğu bir ortamda gerçekleştiğini ifade etti.

"MANTIKLI ŞEYLER SÖYLEDİ"

Ünlü şarkıcı, Akşam TV'den Yasemin İlan'a yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyeleri üzerine boşanma kararını bir süre ertelediklerini belirterek "Cumhurbaşkanımız benim boşanmamı bir yıl ertelememi sağlamıştır. Mantıklı şeyler söyledi. Biz de tekrar denedik ama olmayınca olmuyor" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI

Akçıl'ın bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Kullanıcılar, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımını hem de Akçıl'ın yıllar sonra yaptığı bu paylaşımı geniş şekilde tartıştı.

