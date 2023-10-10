Cübbeli Ahmet Hoca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için ünlü şarkıcıdan şarkı istedi

Cübbeli Ahmet Hoca, ünlü şarkıcı İsmail Türüt'ten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir şarkı yazmasını talep etti. İsmail Türüt ise bu isteği kabul ederek, İmamoğlu aleyhine milli bir duruşa işaret eden bir türkü yazacağını söz verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca ünlü şarkıcıdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir şarkı yazmasını istedi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden ünlü şarkıcı İsmail Türüt, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında konuşan Cübbeli Ahmet "Belediye seçiminden önce İmamoğlu hakkında da bir şiir bestele." isteğine ünlü şarkıcı da kayıtsız kalmadı. İsmail Türüt "Tamam söz veriyorum, onun aleyhine de milli bir duruşa işaret eden bir türkü yazacağım." diye söz verdi.