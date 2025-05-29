Coşkun Sabah sessizliğini bozdu! Suç duyurusunda bulunacak

Galatasaray'ın geçtiğimiz pazar günü Yenikapı Meydanı'nda düzenlediği şampiyonluk kutlamalarında sahne alması beklenen ancak son anda programdan çıkarılan ünlü sanatçı Coşkun Sabah, hakkında yapılan yorumlara sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sabah, suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Coşkun Sabah, yaptığı açıklamada kime yönelik suç duyurusunda bulunacağına dair bir isim vermedi. Ancak kullanılan ifadeler, tepkisinin kişisel hakaret içerikli söylemler nedeniyle olduğu izlenimini uyandırdı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Sabah, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Benim aldığım terbiye ve kültürle hiç alakası olmayan ve durup dururken mesleki kariyerime hakaretler yağdırmaya başlayan, davranışlarıyla Türk halkının yıllardır büyük tepkisini gören bu kişiye adaletle hesap soracağımı bilgilerinize sunarım. Yarın savcılığa hakarete uğradığım konusunda suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım." Coşkun Sabah'ın açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kimin hedef alındığı yönündeki sorular henüz netlik kazanmadı.