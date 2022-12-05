Çoklu ilişki itirafıyla gündeme gelen Derya Yalçınkaya'nın Müge Anlı'ya çıkmama nedeni belli oldu

Canlı yayındaki çoklu ilişki itirafıyla gündem olan Derya Yalçınkaya olayının Müge Anlı'da işlenmemesinin nedeni belli oldu. Buna göre konuya savcılık tarafından yayın yasağı getirildi ve araştırmanın bundan sonraki kısmının gizli bir şekilde yürütülmesine karar verildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekrana gelen Derya Yalçınkaya olayı kısa bir süre önce bir anda gündeme oturdu. Eşi Selim Yalçınkaya'nın katilinin araştırılması için ekrana çıkan Derya Yalçınkaya'nın canlı yayında eşiyle ilgili yaptığı çoklu ilişki itirafı herkesin ağzını açık bıraktı.

ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Derya Yalçınkaya'nın özel görüntülerinin köydeki Ertuğrul adlı kişi tarafından yayıldığını iddiası herkesi şok ederken, geçtiğimiz haftalardan bu yana programda işlenmeyen olayın neden sürdürülmediği belli oldu.

SAVCILIK TARAFINDAN YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Sosyal medyadaki Müge Anlı İle Tatlı Sert programının bir fan sayfasında yer alan iddiaya göre konunun ciddi şekilde gündem olmasının ardından adli makamlar konuya el koydu ve araştırmanın bundan sonraki kısmı gizli şekilde yürütülecek. Getirilen yayın yasağı nedeniyle de Müge Anlı ve ekibi başka konulara yönelmek zorunda kaldı.