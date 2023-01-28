'Çocuk sahiplenmek istiyorum' diyen Ebru Polat'ın sözleri tepki çekti

Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Ebru Polat, anne olmak istediğini söyledi. Klip çekiminde basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, doğum yapmak yerine Tayland'dan bebek sahiplenmek istediğini söyledi.

"BAKIMEVİNDEN SAHİPLENMEK İSTİYORUM"

Annelik isteğinden bahseden Polat, "Tayland'dan çocuk almayı planlıyorum. Evlilik düşünmediğim için çocuk da yapamayacağım. Geçen baktım o kadar minik minik bebekler, annesiz ve babasız. Kıyamadım. Taylandlı bir bebeğimin olmasını çok istiyorum. Sahiplenmek istiyorum yani alırsam da bakımevinden falan. Sperm bankasından istemiyorum. Sahiplenmek istiyorum. Taylandlı istiyorum. Genetik yapıları bakımından daha sakin, daha anne ve babaya bakan birileri... Biz Türkler daha asabiyiz. O yüzden o taraftan bir çocuğum olsun. Doğurmak şart değil. Her annelik yaptığın senin çocuğundur. Bu sene istiyorum" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Ebru Polat'ın genellikle hayvanlar için kullanılan sahiplenme kelimesini bir bebek için kullanması sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti. Sözlerinden dolayı sosyal medyanın gündemine oturan şarkıcı için "Türkçemizde ona evlat edinmek istiyorum denir" ve "Sahiplenmek tabiri hiç hoş olmadı" yorumları yapıldı.