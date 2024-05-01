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Çocuk Kalbi Filmi Vizyona Girecek

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Dünya çocuk klasiklerinin başında gelen 'Çocuk Kalbi' kitabından uyarlanan film, 3 Mayıs'ta tüm Türkiye'de vizyona girecek. İlker Aksum, Alihan Türkdemir ve Eser Eyüboğlu'nun başrollerini paylaştığı filmde birçok çocuk yıldız ve ünlü konuk oyuncular da rol alıyor. Film, duygusal sahneleriyle seyircileri etkileyerek büyük beğeni topladı.

Dünya çocuk klasiklerinin başında gelen "Çocuk Kalbi" kitabından aynı adla uyarlanan film 3 Mayıs'ta tüm Türkiye'de vizyona girecek.

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İlker Aksum, Alihan Türkdemir ve Eser Eyüboğlu'nun başrollerini paylaştığı Çocuk Kalbi'nde sinema ve dizi dünyasından tanıdığımız birçok çocuk yıldız ve ünlü

konuk oyuncular da rol alıyor. Torun Center'da gerçekleşen galaya film ekibiyle birlikte çok sayıda davetli de katıldı. Duygusal sahneleriyle seyircileri etkileyen film, büyük beğeni topladı ve defalarca alkışlandı.

Senarist ve yönetmenliğini Sinan Biçici'nin yaptığı film, bir kasaba okulunda arkadaşlık, dayanışma, aile sevgisi ve iyilerle kötülerin mücadelesini zaman zaman

eğlenceli zaman zaman duygusal bir dille anlatmaya çalışıyor.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Eser Eyüboğlu İlker Aksum Türkiye Alihan Dünya Çocuk Sinema Magazin Kültür Sanat Güncel Haberler

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