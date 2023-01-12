Çocuk açıklamasından dolayı Nurgül Yeşilçay ile tartıştı mı? Cem Özer canlı yayında sitem etti

Cem Özer, "2 çocuğum da istemeden oldu" sözlerinden dolayı eski eşi Nurgül Yeşilçay'dan tepki gördüğü iddiasını yalanladı. Katıldığı canlı yayında hakkındaki iddiayı yalanlayan Özer, "Böyle bir şey olması mümkün mü? Ben salak mıyım? Ben çocuklarımla ilişkimi bilmeden mi konuşuyorum" dedi.

Usta oyuncu Cem Özer, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda " Cem Özer, çok çocuk yapan ailelere yönelik tartışmaya neden olacak sözler sarf etti. "Maddi imkanı olmayanlar ürüyor da ürüyor, adam asgari ücret alıyor, yedi çocuk yapıyor, padişah mısın sen? İki çocuğum da istemeden oldu" sözlerinden dolayı tepki çeken Cem Özer'in bir çocuğunun annesi Nurgül Yeşilçay ile arasının açıldığı iddia edildi.

"BEN SALAK MIYIM, SÖYLEDİKLERİMİ BİLMİYOR MUYUM?"

Özer'in sözlerinden rahatsız olan Nurgül Yeşilçay'ın eski eşini arayarak "Bunlar nasıl sözler? Oğlunun ne hissedeceğini düşünmeden konuşuyorsun?" dediği iddia edildi. Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Cem Özer, Nurgül Yeşilçay ile tartıştığı iddiasını yalanlayarak şunları söyledi: "Böyle bir şey olması mümkün mü? Ben salak mıyım? Cahil miyim? Söylediğim lafın ne olduğunu, çocuklarımla ilişkimin ne olduğunu bilmiyor muyum? Ben kendimi mi kaybettim? Bunu yorumlayanlar nasıl yorumluyor? Bu ne cehalettir. Bu nasıl okuma yazma bilmemektir. Biz gençken çok romantik ve çok güzeldik. Bu hayaller yine var ama olmayacağını da biliyoruz. Birinin çıkıp gerçekleri söylemesi lazım. Bu ülke çıplak insanlara 'kıyafetin ne güzel' diyen yalancılarla dolu. İnsanlar etrafındakilerde fırça yiyeceği için böyle şeyleri söyleyemiyor. Birinin bu gerçekleri dile getirmesi lazım. Sanatçının amacı budur. Toplum adına düşündüklerini ve hissettiklerini konuşmaktır. Bu bazen aykırı gibi gelir. Sanatçı öncüdür ve 3-5 sene sonrasını görür."