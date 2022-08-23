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Civan Canova'nın cenazesinde büyük ayıp! Bir kadın, ünlü isimlerle fotoğraf çekme yarışına girdi

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Bugün son yolculuğuna uğurlanan Civan Canova'nın cenaze törenine katılan bir kadın vatandaş, Tuna Arman ve Açelya Akkoyun ile fotoğraf çekmek ne yapacağını şaşırdı. Ünlü isimlerin "Burası cenaze, lütfen şimdi olmaz" uyarılarına kulak asmayan kadın, gülerek poz vermeye devam etti.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Civan Canova, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Canova, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salon'da yapılan törenin ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Ünlü isimlerin akın ettiği törende tepki çeken anlar yaşandı.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDEN POZ VERDİ

Canova'nın naaşı törenin ardından cenaze namazı için Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü. Ünlü isimlerin akın ettiği cenaze törenine katılan bir kadın ise fotoğraf çekme yarışına girdi. Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun ve Tuna Arman'la fotoğraf çektirmek isteyen kadın, ünlü isimlerin ve çevredekilerin "Cenazede böyle şeyler olmasın, lütfen" uyarılarına dahi kulak asmadı. Poz vermeye devam eden kadın, kendisini uyaran Akkoyun'a da "Yüzünü dön, kameraya bak" diyerek hayrete düşürdü.

Usta oyuncu Civan Canova'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

Civan Canova'nın cenazesinde büyük ayıp! Bir kadın, ünlü isimlerle fotoğraf çekme yarışına girdi

Civan Canova'nın cenazesinde büyük ayıp! Bir kadın, ünlü isimlerle fotoğraf çekme yarışına girdi

Kaynak: Snob Magazin / Ecem Altan - Magazin

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