Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı

"Çocuktan Al Haberi" programı sırasında kendine has şivesi, sempatik tavırları ve yemeğe olan düşkünlüğüyle dikkat çeken Efe Koçyiğit, izleyiciler tarafından "Çitos Efe" lakabıyla tanındı. Bu takma isim, Koçyiğit'in kısa sürede geniş kitlelerce tanınmasını sağladı ve onu adeta bir fenomen haline getirdi.

BAKANLIK UYARI YAPMIŞTI

Küçük yaşta kazandığı şöhretin ardından bir dönem neredeyse her televizyon programında ve sosyal medya paylaşımlarında karşımıza çıkan Efe Koçyiğit, ekranlardan uzun süre uzak kaldı. Hatta, çocukların ekranlarda ekonomik olarak sömürülmemesi ve sağlığının korunması amacıyla Bakanlık tarafından bazı uyarılar yapılmıştı. Küçük Efe'nin obezite riski nedeniyle ailesine dikkatli olunması konusunda uyarı yapılmıştı.

RÜYA GİBİ'DE ROL ALDI

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Efe Koçyiğit şimdilerde Show TV'nin iddialı dizisi Rüya Gibi'de ortaya çıktı. Seda Bakan'ın başrolünde yer aldığı diziye konuk olan Koçyiğit'in son hali kısa sürede gündem oldu. Çitos Efe için sosyal medyada; 'sağlığı için acil müdahale edilmeli', 'Bu çocuğa ne olmuş böyle?', 'Çocuğa yazık', 'Sağlığı gitmiş resmen', 'Çocuğu tedavi ettirmedikleri gibi yedirmeye devam etmişler' gibi yorumlar yapıldı.