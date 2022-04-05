Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz, Sevda Demirel'le ilişkisi hakkındaki başlığa ateş püskürdü

Ünlü manken Sevda Demirel, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında cinsiyet değiştiren eski sevgilisi Neslihan Doğrusöz'le ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Demirel, "Her şey belden aşağı yaşanmıyor. Birbirimize destek oluyorduk" dedi.

ATILAN BAŞLIĞA SİNİRLENDİ

Sevda Demirel'in açıklamaları Instagram'da gündem oldu. Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz "Sevgilisi kadındı" başlığını görünce çok sinirlendi.

"NE HADSİZSİNİZ, NE SAYGISIZSINIZ"

Hayatına Doruk Doğrusöz olarak devam eden yarışmacı, atılan başlıkla ilgili şunları söyledi: "Evet ben cinsiyet değiştirdim ve Sevda Hanım'la tanıştım. Ne hadsizsiniz ne saygısızsınız. Yapacağınız haberi doğru yapın! 2 beğeni alacaksınız diye kimliğime saygısızlık yapmak ne küstahlıktır."

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