Cinsel istismar suçundan tutuklanan Sinan Sardoğan cezaevinde öldü mü? Müge Anlı'dan yalanlama geldi

Yaşlı bir kadının kaybolmasıyla ilgili baş şüpheli olarak gösterilen ve günlerce Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkan Sinan Sardoğan, çok sayıda kadına cinsel istismar suçundan tutuklandı. Cezaevindeki Sardoğan'ın hayatını kaybettiği yönündeki iddialara bugünkü yayınında açıklık getiren Müge Anlı, "Sinan yaşıyor ve cezaevinde" dedi.

Arife Gökçe isimli 64 yaşındaki kadının kaybolmasında baş şüpheli konumunda olan Sinan Sardoğan, canlı yayındaki tavırları ve açıklamalarıyla Müge Anlı'yı çileden çıkarmıştı. Daha önce çok sayıda kadına ve bir çocuğu cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan Sardoğan, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tokat'ın Almus ilçesinde çok sayıda kadını rahatsız ettiği ileri sürülen Sardoğan'ın cezaevinde yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Müge Anlı da canlı yayında Sinan Sardoğan'ın akıbetiyle ilgili bilgi verdi.

"SİNAN YAŞIYOR, CEZAEVİNDE"

Sinan Sardoğan'ın öldüğü yönündeki iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Müge Anlı, "Arife Gökçe'nin kaybının 84. günü. Kadınla ilgili bir gelişme yaşanmadı. Sinan hakkında sosyal medya haberlerini güvendiğini sitelerden takip edin lütfen. Sinan hala cezaevinde. Hep soruyorsunuz bana. Buradan söylemiş olayım. Sinan Sardoğan hala yaşıyor" dedi.