Cinsel İstek Açıklamasıyla Şaşırttı

Başörtüsünü çıkardıktan sonra uzun süre tartışma konusu olan Hanife Gürdal, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Annesini öptüğü bir karesini paylaşan Hanife Gürdal, gelen yorumlara isyan etti.

"SİZ ÖPMEYİN O ZAMAN!"

Gelin adayı Hanife yaptığı paylaşımda "Annemi cinsel bir istekle olmuş (öpmüş yazmak istediği düşünüldü) olma ihtimalim nedir de günah! Yanlış! Bilmem ne yazıyorsunuz. Diğer kardeşlerim öpmez ben de bir başkasını öpmem ama o benim annem. Siz rahatsız oluyor ve yanlış buluyorsanız öpmeyin" ifadelerini kullandı.

HANİFE GÜRDAL KİMDİR?

1995 yılında İzmir'de doğan Hanife Gürdal, Instagramda 600 bini aşkın kişi tarafından takip ediliyor. İlk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın evlendirme programına katılan Hanife Gürdal geçtiğimiz aylarda giyim tarzını değiştirerek gündem olmuştu. Kemal Ayvaz ile birlikte olan Hanife Gürdal şimdilerde bir Instagram fenomeni.