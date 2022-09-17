Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı

ABD'nin en büyük festivali kabul edilen Burning Man, geçtiğimiz yıllarda sahnede cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelmişti. Dünyanın en uçuk festivallerinden biri olarak bilinen festivale, Türkan Şoray'ın Yağmur Ünal da katıldı. Ünal, çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı.

Coachella ile birlikte ABD'nin en büyük festivali kabul edilen Burning Man, 2019 yılında binlerce kişinin önünde gerçekleşen cinsel ilişki rezaletiyle tüm dünyada konuşuldu. Dünyaca ünlü Grammy ödüllü DJ Flume'un sahnede bir hayranıyla cinsel ilişkiye girmesi, gündeme bomba gibi düşmüştü.

FESTİVAL HAYLİ İLGİNÇ

Olay yaratan skandal olay sonrasında tüm gözler olayın gerçekleştiği Burning Man Festivali'ne çevrildi. İngiliz Daily Mirror gazetesi, festivalin ardındaki karanlık gerçekleri haberine taşıdı. Burning Man, bundan 33 yıl önce, hippie kültürüne selam çakan, bağımsız bir festival olarak başladı. 1986 yılında, San Francisco'da bulunan Baker Plajı'nda Larry Harvey ve Jerry James tarafından gerçekleştirilen festivalin en önemli anı, ahşap bir adam kuklasının ateşe verilmesiydi.

YAĞMUR ÜNAL DA KATILDI

Burning Man Festivali şimdilerde ise Türkiye'den Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın katılması nedeniyle gündemde. Ünal, festivalden çektiği videoyu da takipçileriyle paylaştı.