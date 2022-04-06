Cinsel İlişki İtirafıyla Şaşkına Çevirdi!

İSTANBUL (Snob Magazin) - Kırmızı Oda dizisinde Dara'nın annesini canlandıran Derya Alabora, Youtube'da Buralarda Neler Dönüyor Bi'Bilsen konuk oldu.

"ERKEKLERE BAYILIYORUM"

Derya Alabora"Cinsel yönelimini sorguladığın oldu mu?" sorusuna "Erkeklere bayılıyorum" yanıtını verdi.

"APARTMAN GİRİŞİNDE..."

Derya Alabora soru üzerine cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri de itiraf etti. "Koli kestiğin (eşcinsel argosunda cinsel ilişki) en sıra dışı yer" sorusuna ünlü oyuncu "Bir apartmanın girişi" diyerek yanıt verdi.

DERYA ALABORA KİMDİR?

Derya Harupçu ya da bilinen adıyla Derya Alabora (19 Ağustos 1959, İstanbul ), Türk oyuncudur. Özellikle Masumiyet filmi, farklı tiyatro gruplarıyla yaptığı tiyatro çalışmaları ve Şaşıfelek Çıkmazı dizisiyle tanınır.

Opera sanatçısı Nazım Harupçu ile ilkokul öğretmeni Türkan Harupçu'nun tek çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. "Alabora" soyadını "ikinci annem" diye adlandırdığı teyzesinin soyadından almıştır.

DERYA ALABORA ÖZEL HAYATI

1983'ten bu yana Uğur Yücel'le evli olan Alabora'nın 1985 doğumlu Can isminde bir oğlu vardır. Derya Alabora'nın kuzeni oyuncu Mustafa Alabora, onun oğlu ise oyuncu Memet Ali Alabora'dır.

1982 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalından mezun oldu. Aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve Digital Film Academy İstanbul'da ders vermektedir.

İnsan hakları ve özellikle düşünce özgürlüğü konusunda oldukça duyarlı olan oyuncu, bu konularla ilgili kimi eylem ve etkinliklere destek verir.