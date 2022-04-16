Çiğdem Tunç Tiyatrosu... TARIK MENGÜÇ İLK KEZ TİYATRO SAHNESİNDE!

İlk kez tiyatro sahnesinde Tuzsuz Deli Bekir rolüyle yer alacak Tarık Mengüç, Bora Gençer, Akasya durağı dizisinin fenomen karakteri Fato Aney ile ünlenen Sema Aras,Deniz Salman gibi ünlü isimlerin yer aldığı'Bir Eski Zaman Hikayesi' bol eğlence,,fasıllar ve şarkılar ile eski Ramazanları yad ediyor.

Çiğdem Tunç, Tarık Mengüç'ün de ilk kez tiyatro sahnesinde olacağı oyunları için;

'Tüm halkımız davetlidir, bu eğlence kaçmaz' diyerek tüm tiyatroseverlere çağrıda bulundu.

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