Çiçekli Mayokinisiyle Yaz Sezonunu Dubai'de Açtı

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

2019'da Caner Yıldırım ile hayatını birleştiren bir çocuk annesi Gamze Erçel Yıldırım, bayram tatili için Dubai'ye gitti.

Instagram'da 4,7 milyon takipçisi bulunan Gamze Erc¸el Yıldırım adeta Instagram fenomeni haline geldi.

Paylaşımlarıyla binlerce beğeni alan Gamze Erçel, çiçekli mayokini pozlarını paylaştı. Erçel, bu fotoğraflarıyla çok sayıda beğeni aldı.

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