Chris Martin ve Dakota Johnson 8 yıllık ilişkilerini noktaladı

Chris Martin ve Dakota Johnson 8 yıllık ilişkilerini noktaladı
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Aylardır haklarında ayrılık iddiaları dolaşan Coldplay'in solisti Chris Martin ile ünlü oyuncu Dakota Johnson, sekiz yıllık ilişkilerini resmen bitirdi.

Coldplay'in 48 yaşındaki solisti Chris Martin ile 35 yaşındaki nişanlısı Dakota Johnson'ın ayrılığı doğrulandı. Çiftin bir süredir ilişkisinde sorunlar yaşadığı ve bu sürecin sonunda yollarını ayırdığı öğrenildi.

İLİŞKİLERİNİ KURTARAMADILAR

İngiliz basınına konuşan bir kaynak, "İlişkileri uzun süredir bitmişti ama bunu nasıl resmileştireceklerini bilemiyorlardı. Dakota, Chris'e ve çocuklarına duyduğu sevgi nedeniyle bir arada kalmak için çabaladı," ifadelerini kullandı.Aynı kaynak, çiftin bir süre ayrı kalarak ilişkiyi test etmeye çalıştığını ancak bu yöntemin işe yaramadığını da belirtti.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Magazin
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