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Ceylan'la Doğan'ın Evlilik Planı ve Melike'nin Tepkisi

Magazin Haberleri

Ceylan'la Doğan'ın evlenmek için gün aldığını öğrenen Melike evi terk eder. Doğan da son anda Melike'nin arabasına atlar. İkili, İstanbul'dan uzakta, göl kenarında bir karavanda başbaşa bir gece geçirirken, geçmişleri ve ilişkileri hakkında da yüzleşme fırsatı bulurlar. Bu arada apartmana Taner'in taşınması Kısmet apartmanı sakinleri arasında büyük bir kaosa yol açar.

Ceylan'la Doğan'ın evlenmek için gün aldığını öğrenen Melike evi terk eder. Doğan da son anda Melike'nin arabasına atlar.

İkili, İstanbul'dan uzakta, göl kenarında bir karavanda başbaşa bir gece geçirirken, geçmişleri ve ilişkileri hakkında da yüzleşme fırsatı bulurlar.

Bu arada apartmana Taner'in taşınması Kısmet apartmanı sakinleri arasında büyük bir kaosa yol açar.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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