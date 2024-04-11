Ceyda Düvenci'nin kızı şarkı söyledi! Bülent Şakrak ve Engin Akgün'ün birbirine yaptığı yorumlar alkış topladı

Ceyda Düvenci 2008 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Melisa Akgün, doğar doğmaz beyin kanaması geçirdiği içi Serebra Palsi hastası oldu. Engin Akgün, kızının şarkı söylediği anları paylaşınca Düvenci'nin eski eşi Bülent Şakrak'tan yorum gecikmedi.

ESKİ EŞLER BİRBİRİNİ ÖVDÜ

Melisa Akgün, Sıla Gençoğlu'nun 'Zahmet Olmazsa' adlı yeni şarkısını söyledi. Kızının videosunu Instagram hesabını yayınlayan baba Akgün, "Güzel kızım çok güzel söylüyorsun" notunu ekledi. Ceyda Düvenci ile 8 yıl evli kalan ve bu süreçte Melisa ile yakından ilgilenen Bülent Şakrak, paylaşıma "Aşkım" yazarak kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu. Şakrak'ın yorumuna cevap veren Engin Akgün "Çok içinden söylüyor be Bülent baba sayende" yazdı. Bülent Şakrak ise Melisa'nın babası, eşinin eski kocasına "Estağfurullah Engin baba, ne yaptıysa kendi yaptı benim kuzum. Biz hep birlikte yanındayız sadece" yanıtını verdi.