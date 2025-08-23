Ceren Benderlioğlu'nun Tatil Pozları Gündem Oldu

KANAL D'nin önümüzdeki hafta sete çıkacak dizisi Eşref Rüya'da güçlü ve kararlı tavırlarıyla öne çıkan Irmak karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu, sezon arası tatiline devam ediyor. Tatil pozlarıyla sanal medyada konuşulan güzel oyuncu, paylaştığı karelerle hayranlarıyla özlem gideriyor.

BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ

Enerjisi ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Benderlioğlu, deniz kenarından yansıyan kareleriyle takipçilerinden büyük beğeni topladı. Oyuncunun paylaşımlarına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni gelirken, hayranları 'Irmak'ın tatil ışıltısı', 'Doğal güzellik' gibi yorumlarda bulundu.

EŞREF RÜYA TEKRAR BÖLÜMLERİYLE HAFTA İÇİ HER GÜN KANAL D

Tims&B imzalı Eşref Rüya, ilk sezon tekrar bölümleri pazartesiden itibaren hafta içi her gün ekrana gelecek. Sevilen dizi yeni bölümleriyle yine Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.