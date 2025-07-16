Cerem Onurluer Bodrum'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Cerem Onurluer, Bodrum Azka Otel'de verdiği konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Önceki akşam sahneye çıkan Onurluer, repertuvarındaki seçkin eserlerle dinleyicilere müzik ziyafeti sundu. Bodrum'un eşsiz atmosferinde gerçekleşen konsere ilgi yoğundu. Samimi sahne enerjisi ve güçlü yorumuyla dikkat çeken sanatçı, performansı boyunca dinleyicilerden tam not aldı. Şarkılarına eşlik eden izleyiciler, alkışlarıyla geceye tempo tuttu. Konser sonunda dinleyicilerine teşekkür eden Cerem Onurluer, Bodrum'da ve Azka Otel sahnesinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. - MUĞLA