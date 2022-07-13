Cengiz Coşkun Popüler Rus Dizisinde
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"Diriliş Ertuğrul", "Malazgirt 1071", "Fetih 1453" adlı tarihi filmlerde başrol oynayan başarılı oyuncu Cengiz Coşkun, Rusya'nın popüler digital platformu Start'ta 3 sezondur bir numara olmuş, Rus projesi "Gold Diggers" (Yeniden Başlat) dizisinin 4. sezonuna dahil oldu.
Güçlü bir iş adamı ve hayırsever rolü ile diziye dahil olan Cengiz Coşkun'un bu Rus projesine katılması ilk uluslararası dizi film oyunculuk tecrübesi oldu.
Amazon Prime Global'da "Originals and Exclusives" adıyla da yayınlanan St-Peterburg'da çekilen, Lamara Sogomonian'ın yönetmen koltuğuna oturduğu projenin 4.sezonu 8 bölüm sürecek.
Cengiz Coşkun: "Proje oldukça kaliteli, şık ve pahalı görünüyor. Seyrettiğim bölümler beni çok etkiledi, elitlerin hayatını seyretmek ilk dakikadan itibaren gerçekten çekici geliyor. Projenin birkaç bölümünü izledikten sonra projeye katılmak istediğimi hemen anladım. "Gold Diggers"teki rolüm öncekilerden çok farklı. Bu rol ile kariyerimdeki ilk uluslararası projeye dahil oldum." dedi.
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