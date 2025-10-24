Haberler

Cemre Baysel, Güller ve Günahlar'da Zeynep Karakteriyle Parlıyor

Cemre Baysel, Güller ve Günahlar'da Zeynep Karakteriyle Parlıyor
Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'da Cemre Baysel, Zeynep karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Dobra tavırları ve içtenliğiyle karakterine hayat veren Baysel, izleyicilerden tam not aldı.

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'da başarılı performansıyla göz dolduran Cemre Baysel, hayat verdiği dobra ve neşeli Zeynep karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurdu.

ÇİÇEKÇİ KIZ BAMBAŞKA DÜNYADA

Dizinin her bölümünde farklı bir yönünü gösteren Cemre Baysel, hem güçlü hem de duygusal yanıyla izleyiciden tam not aldı. Zeynep, fakir bir çiçekçi kızı olarak başladığı hayatında, bir anda bambaşka bir dünyanın içine giriyor. Küçük oyuncu Kader'e (Yade Arayıcı) sahip çıkışı, yaşadığı duygusal çatışmalar izleyiciyi derinden etkiliyor. Zeynep'in yaşadığı kültürel farklılıklar, Serhat ve ailesinin hayatına uyum çabası, karakteri daha da gerçek kılıyor.

'ZEYNEP AİLEMİZDEN BİRİ GİBİ'

Cemre Baysel'in Zeynep'e kattığı içtenlik ve samimiyet, ekran başındakilere de geçti. İzleyiciler, Zeynep'in dobra tavırlarını, neşesini ve komik üslubunu çok sevdi. Sanal medyada 'Cemre Baysel rolünü yaşamış resmen', 'Zeynep karakteriyle ekran parladı', 'Zeynep ailemizden biri gibi' yorumlar dikkat çekti.

GÜLLER VE GÜNAHLAR FIRTINASI BÜYÜYOR

Her bölümüyle daha da geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Güller ve Günahlar, dramatik hikayesi ve karakterleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

NGM imzalı Güller ve Günahlar cumartesi 20.00'de Kanal D'de.

