Cem Yılmaz, yeni filminin müziklerini de kendisinin yapacağını duyurdu - Haberler

Cem Yılmaz'ın Netflix için çektiği Erşan Kuneri dizisi, mayıs ayında izleyiciyle buluştu. Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'la başrolü paylaşan Yılmaz, yeni sezon için hazırlıklara başladı. Yılmaz, Erşan Kuneri'nin yanı sıra bir de film için çalışmalara başladı.

"YENİ YAPACAĞIM FİLMİN MÜZİKLERİNİ DE YAPACAĞIM"

Müziğe olan ilgisiyle bilinen Cem Yılmaz, evinin stüdyosundan bir video yayınlayarak hem hakkındaki eleştirilere cevap verdi hem de yeni işini duyurdu. Yılmaz, yayınladığı videoda "Tabi bazı eleştiriler geliyor. 'Senaryoyu tek başına yazıyorsun, sen oynuyorsun, bir de filmi yöneteyim sevdası' falan. Bu eleştirileri çok olumlu buluyorum. Şimdi yeni yapacağım filmde müzikleri de ben yapacağım" dedi.

Başarılı komedyen videonun devamında üzerinde çalıştığı müziği de takipçileriyle paylaştı.