Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Başarılı oyunculuğu, zarif duruşu ve güzelliğiyle yıllardır ekranlarda tanınan isimlerden biri olan Ahu Yağtu'nun sağlık sorunu yaşadığı öğrenildi. Ünlü oyuncu, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Yağtu'nun menajerlik ajansı tarafından yapılan açıklamada, sanatçının dün baygınlık geçirdiği ve ardından tedavi sürecine alındığı belirtildi. Doktorların yaptığı tetkikler sonucunda oyuncuya beyin anevrizması teşhisi konulduğu ifade edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ