Cem Yılmaz emekli oldu! İşte aldığı maaş

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1988 yılında başlayan iş hayatının sonuna geldiğini duyurdu. Bağkur'dan emekli olduğunu belirten Yılmaz, ilk maaşını aldığını söyledi.

ESPRİYİ PATLATTI

Yılmaz sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "1988 de başlayan iş hayatımın sonuna geldim" diyen Yılmaz, "Artık Bağkur emeklisiyim, ilk maaşımı aldım. 12.680 TL… Teşekkürler hayat. Çok çok mutluyum…Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm" ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Yılmaz'ın paylaşımına ünlü isimler ve takipçilerinden yorum yağdı. Meslektaşı ve yakın arkadaşı Uraz Kaygılarogˆlu, "Eviniz var mı?" diye espri yaptı.