Cem Karaca'nın mezarına hayranları sessizce çiçek bıraktı

Usta sanatçının oğlu Emrah Karaca ile 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi yüzünden davalık olduğu son eşi İlkim Karaca'nın da törene katılmadığı görüldü.

Karaca'nın az sayıdaki hayranı, sanatçının mezarına sessizce çiçek bırakarak ayrıldı.