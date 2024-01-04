Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı

Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatını konu alan " Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminden fragman geldi. İsmail Hacıoğlu'nun başrolde olduğu film ve 26 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.

MÜZİK SERÜVENİNDEN AİLE HAYATINA DETAYLAR

Yapımcılığını Aytaç Ağdağ'ın yaptığı yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği filmde Cem Karaca rolünde İsmail Hacıoğlu oynayacak. Ayrıca Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Alper Saldıran ve Melisa Döngel gibi isimlerde rol alacak. Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde, Karaca'nın aile hayatı, eğitim hayatı, müzik serüveni ve yurtdışı hayatına da filmde bolca yer verilecek.

FRAGMAN VE OYUNCULUKLAR ÇOK SEVİLDİ

Yayınlanan fragman sonrası film için fazlaca yorumlar yapıldı. Cem Karaca rolüne hayat veren İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna sosyal medyada övgüler yağdı. Filmin fragmanını izleyen sosyal medya kullanıcıları "İzlenilecek filmler listesine bir film daha eklendi" ve "Felaket güzel bir şey olmuş gibi" yorumlar yaptı.