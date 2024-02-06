Cem Karaca'nın Gözyaşları Filmi İçin Mahkeme Kararı

Cem Karaca'nın hayat hikayesinden yola çıkılarak çekilen " Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi henüz vizyona girmeden mahkemeye taşınmıştı. 8 Şubat 2004'te aramızdan ayrılan efsane sanatçının eşi İlkim Karaca kendisinden izin alınmadan çekildiğini ve Cem Karaca'yı tüm gerçekliğiyle yeterince anlatacağına inanmadığını belirttiği filmin durdurulması için yasal haklarını kullanmıştı.

Mahkeme 26 Ocak'ta gösterime giren, İsmail Hacıoğlu'nun başrolünü oynadığı 90 milyon bütçeli filmin durdurulması için 3,5 milyon teminat bedelinin yatırılmasına karar verdi. Bu süre bugün akşam sona eriyordu.

Cem Karaca'nın hayat hikayesinden yola çıkılarak çekilen "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi henüz vizyona girmeden mahkemeye taşınmıştı. 8 Şubat 2004'te aramızdan ayrılan efsane sanatçının eşi İlkim Karaca kendisinden izin alınmadan çekildiğini ve Cem Karaca'yı tüm gerçekliğiyle yeterince anlatacağına inanmadığını belirttiği filmin durdurulması için yasal haklarını kullanmıştı.

Mahkeme 26 Ocak'ta gösterime giren, İsmail Hacıoğlu'nun başrolünü oynadığı 90 milyon bütçeli filmin durdurulması için 3,5 milyon teminat bedelinin yatırılmasına karar verdi. Bu süre bugün akşam sona eriyordu.