Cem Adrian Bursa dinleyicisini performansıyla etkiledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cem Adrian Bursa dinleyicisini performansıyla etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Muharrem Vurucular - Magazin
 - Güncelleme:

Cem Adrian Bursa dinleyicisini performansıyla etkiledi Şarkılara getirdiği özgün yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi edinen şarkıcı Cem Adrian, dün gece Bursa'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Cem Adrian Bursa dinleyicisini performansıyla etkiledi

BURSA - Şarkılara getirdiği özgün yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi edinen şarkıcı Cem Adrian, dün gece Bursa'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Adrian konserinin ilerleyen bölümünde Bursalı dinleyicilerine hayran kaldığını dile getirerek teşekkürlerini sundu.

Şarkılara getirdiği özgün yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi edinen şarkıcı Cem Adrian, dün gece Bursalı sevenleriyle buluştu. Kendi şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin sevilen türkülerini de kendine has yorumuyla seslendiren ünlü şarkıcı, yaklaşık 2 saat sahnede kalırken izleyenlere duygu yüklü bir gece yaşattı. Şarkı aralarında dinleyenlerine düşüncelerini de aktaran Cem Adrian, Bursa'da ilk kez 15 yıl önce sahneye çıktığını belirtti. Cem Adrian, bu kitlenin gün geçtikçe daha da büyüdüğüne işaret ederek, "Şarkılarımı söylerken, birbiriyle konuşmadan beni dinleyen, saygı duyan insanları gördükçe çok mutlu oluyorum, daha çok keyif alıyorum. Sosyal medya hesabımdan böyle güzel konserlerimizi paylaşıyorum, bu geceyi de paylaşacağım. Sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa'nın ve Bursa dinleyicisinin enerjisine hayran kalan Adrian, bu geceyi unutulmayacak konserler arasına eklediğini dile getirdi.

İhlas Haber Ajansı / Muharrem Vurucular - Magazin

Magazin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title