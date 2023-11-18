Celil Nalçakan, Zeki Alasya'ya olan hayranlığını ve Hakan Altun ile olan ilişkisini anlattı. Ayrıca, dövmeleri, yüzükleri ve şarkıcı kimliği hakkında da bilgi verdi.

Celil Nalçakan'ın Zeki Alasya'ya olan hayranlığı ve Hakan Altun ile ilişkisi

Celil Nalçakan, Zeki Alasya'ya neden "Zeki Baba" diyor? Hakan Altun öz abisi mi? Beşiktaş yüzünden başına neler geldi? Köpeği Robin ile konuştuğu doğru mu? Onun canlandırdığı kötü adamları neden bu kadar çok seviyoruz? Bu aralar aşık mı?

44 tane dövmesi içinden en çok hangilerini seviyor? Neden yüzüklerini habire birilerine hediye ediyor? Kendine şarkıcı dememesinin sebebi nedir? Bu soruların hepsinin cevabını Sibel Arna'nım youtube kanalına verdi.

HAKAN ALTUN ÖZ ABİM

Hakan abiyle bizi Fikret Orman tanıştırdı. Tanışın siz kardeş olacaksınız dedi ve olduk. Hakan abim gibi şarkı söylemekte üstad pek çok dostum var. Güvenç Dağüstün mesela. Onlar varken şarkıcıyım demem ayıp olur.

Hiçbir şey bilemiyorsan haddini bileceksin. Benimki konser değil bir gösteri. Fikirde İzzet Çapa'dan çıktı. "Elvedalı eyvallahı şarkılar" programı yapalım dedi. Bugüne kadar 300 ü aşkın sahne yaptık.

Ben sahnede şarkı söyleyen birini oynuyorum. Beraber söylüyoruz. Bir nevi meditasyon. Herkes evine mutlu gidiyor.

HAYATIMI ZEKİ ALASYA DEĞİŞTİRDİ

Ailemden gizli TÜRVAK burs sınavına girdim ve kazandım. Babam öğrendiğinde beni okuldan almaya geldi. Tam merdivenlerden inerken Zeki Alasya ile karşılaştık.

Babama "Feridun bey sizin oğlunuz oyuncu. Siz izin verirseniz şimdi yapar. Siz de bunun tadını çıkarırsınız. Vermezseniz siz terk-i diyar ettiğiniz de yapacak" dedi.

Babam anında peki dedi. Benim 13 yıl daha yapamadığım şeyi Zeki baba 13 saniyede yaptı. Zeki Alasya vefat ettikten çok sonra öğrendiğim bir gerçek var ki…

Ben okula %100 bursla kabul edildiğini zannediyordum. Meğerse %50 burs kazanmışım Zeki Baba demiş ki yüzde ellisini ben ödeyeceğim ama bu çocuğa söylemeyeceğiz. Keşke bir izin olsa da beş saniyeliğine de olsa yanına gidip elini öpebilsem.

BABAM ANNEME HİÇ "SENİ SEVİYORUM" DEMEDİ AMA…

Babam anneme hiç seni seviyorum demedi ama hep ayakkabılarını bağlardı. Çocukken hiç anlamazdım hatta biraz da utanırdım. Dağ gibi adam, gençliğinde judo falan yapmış. Abi eğiliyor bağlıyor.

Arkadaşlarım dalga geçiyor "Celil'in babasına bak yine eğildi diyorlar" Bir gün sordum " Babacığım niye böyle yapıyorsun annemin eli ayağı tutuyor" dedim. "Oğlum anneni bana o ayaklar getirdi" dedi.

Şimdi bu adam Seni seviyorum dese ne olur, demese ne olur? Ben sevdiğime seni seviyorum da derim ayakkabısını da bağlarım. Şu aralar da aşığım tabii. Olmaz olur mu?