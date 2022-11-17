Çekimleri 45 gün durdurulmuştu: Fenomen dizi Arka Sokaklar'a sağlık arası

Çekimlerine 45 gün ara verilen Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'la ilgili kanaldan resmi açıklama geldi. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık problemi olduğunu belirten Kanal D, "Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor" dedi.

Türk televizyonlarının en uzun soluklu projeleriarasında yer alan Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın çekimlerine 45 gün ara verildiği duyuruldu. Dizinin yapımcısı Erler Film'in Kanal D'den ödeme alamadığı iddia edildi.

ERLER FİLM 'ÖDEME YAPILMIYOR' İDDİALARINI YALANLADI

"Komiser Mesut" karakterini canlandıran Şevket Çoruh'un ayrılmasıyla reytingi düşen Arka Sokaklar'ın ekranlara veda edeceği öne sürüldü. Erler Film yetkilileri, kanaldan ödeme alamadıkları yönündeki iddiayı kesin bir dille yalanlarken Kanal D'den resmi açıklama geldi.

"SAĞLIK ARASI"

Açıklamada yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle çekimlere ara verildiği belirtilerek, "" Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor. Yapımını Erler Film'in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen efsane dizi Arka Sokaklar 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyici ile buluşup, ardından bir süre sağlık arası verecek. Kanal D ailesi olarak Sayın Türker İnanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kendisine acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.