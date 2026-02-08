Cardi B rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti

California'da San Francisco sokaklarında bir robotla yaptığı gösteri sırasında talihsiz bir an yaşayan Cardi B, robotun dengesini kaybederek üzerine devrilmesiyle kısa süreli panik yaşadı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

KALABALIĞIN ÖNÜNDE ROBOTLA DANS ETTİ

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, sokakta sergilenen bir robotun yanına gelerek herkesin önünde dans etmeye başladı. Rahat ve iddialı tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, robotun etrafında dolaştı, metal gövdesine dokundu ve yüzüne yaklaşıp öpücük hareketi yaparak şovunu sürdürdü.

ROBOT ÜZERİNE DEVRİLDİ

TMZ'nin paylaştığı görüntülere göre gösteri sırasında robot aniden dengesini kaybederek Cardi B'nin üzerine devrildi. Ünlü rapçi yere düşerken çevrede kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı. O anlar saniyeler içinde sosyal medyada viral oldu.

Kazanın ardından hızla ayağa kalkan Cardi B'nin herhangi bir yara almadığı görüldü. Rapçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay sonrası paylaşılan videolar binlerce yorum aldı ve ünlü isim sosyal medyada gündem oldu.