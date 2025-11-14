Haberler

Cardi B anneliği duyurdu: Hayatımda yeni bir dönem başlıyor

Cardi B anneliği duyurdu: Hayatımda yeni bir dönem başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amerikalı rapçi Cardi B, sevgilisi Stefon Diggs ile ilk çocuklarını karşıladıklarını açıklayarak anne olmanın mutluluğunu paylaştı. Ünlü sanatçı, Instagram'da yaptığı duyuruda hayatında yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

Amerikalı ünlü rapçi Cardi B, sevgilisi Stefon Diggs ile ilişkilerini taçlandırarak bir erkek bebek dünyaya getirdiğini açıkladı. 33 yaşındaki sanatçı, 13 Kasım'da Instagram'da yaptığı paylaşımda, 31 yaşındaki New England Patriots oyuncusu Diggs ile ilk çocuklarını kucakladıklarını duyurdu.

"DÜNYAMA YENİ BİR BEBEK GETİRDİM"

Paylaştığı videoda kendi şarkısı "Hello"ya dudak senkronu yapan Cardi B, hayatındaki değişimleri şu sözlerle anlattı:, "Hayatım farklı bölümlerden oluşuyor. Bir önceki dönemim yeni bir başlangıçtı. Yeni müzikler yaptım, yeni bir albüm çıkardım. Dünyama yeni bir bebek getirdim. Bu bana kendimin en iyi hali olmam için bir neden daha verdi."

Cardi B, bu süreci "Me vs. Me" yani "Ben ve Kendim" olarak tanımlayarak, hem kendisi hem de çocukları için güçlü bir döneme girdiğini söyledi. Bebeğin, Diggs'in 32. yaş gününden birkaç hafta önce dünyaya geldiği belirtildi. Bu doğum aynı zamanda Cardi B'nin dördüncü çocuğu oldu.

"BİR OĞLAN DOĞURDUM!"

Cardi B, Instagram hikâyesinde paylaştığı pembe bebek arabalarını göstererek,

"Bir oğlan doğurdum, bu arabayı çok seviyorum!" diyerek sevincini dile getirdi. Çiftin basın temsilcilerinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Salih Söğüt
Haberler.com / Magazin
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Babaya son veda! Anne ve oğlu, şehidi parkasıyla uğurladı

Babaya son veda! Dakikalarca tabutuna sarıldı
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!

Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı delirten sözler

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı delirten sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.