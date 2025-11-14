Cardi B anneliği duyurdu: Hayatımda yeni bir dönem başlıyor

Amerikalı ünlü rapçi Cardi B, sevgilisi Stefon Diggs ile ilişkilerini taçlandırarak bir erkek bebek dünyaya getirdiğini açıkladı. 33 yaşındaki sanatçı, 13 Kasım'da Instagram'da yaptığı paylaşımda, 31 yaşındaki New England Patriots oyuncusu Diggs ile ilk çocuklarını kucakladıklarını duyurdu.

"DÜNYAMA YENİ BİR BEBEK GETİRDİM"

Paylaştığı videoda kendi şarkısı "Hello"ya dudak senkronu yapan Cardi B, hayatındaki değişimleri şu sözlerle anlattı:, "Hayatım farklı bölümlerden oluşuyor. Bir önceki dönemim yeni bir başlangıçtı. Yeni müzikler yaptım, yeni bir albüm çıkardım. Dünyama yeni bir bebek getirdim. Bu bana kendimin en iyi hali olmam için bir neden daha verdi."

Cardi B, bu süreci "Me vs. Me" yani "Ben ve Kendim" olarak tanımlayarak, hem kendisi hem de çocukları için güçlü bir döneme girdiğini söyledi. Bebeğin, Diggs'in 32. yaş gününden birkaç hafta önce dünyaya geldiği belirtildi. Bu doğum aynı zamanda Cardi B'nin dördüncü çocuğu oldu.

"BİR OĞLAN DOĞURDUM!"

Cardi B, Instagram hikâyesinde paylaştığı pembe bebek arabalarını göstererek,

"Bir oğlan doğurdum, bu arabayı çok seviyorum!" diyerek sevincini dile getirdi. Çiftin basın temsilcilerinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.