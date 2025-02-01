Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor

Ünlü oyuncu Cansu Dere, 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı.

Gezi Parkı davası kapsamında, 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanan Barım'ın şirketinden ilk olarak Cansu Dere ayrıldı. Daha önce şirketten ayrılan Dere, iki yıl önce Barım'ın şirketine geri dönmüştü.

Pınar Deniz, Birce Akalay, Aslı Enver, Hande Erçel, Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Hazal Kaya gibi oyuncuların menajeri olan Barım'ın şirketinden başka oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor.

KAYYUM ATANACAK İDDİASI

Öte yandan ID İletişim'e kayyum da atanacağı iddia edildi.