Canlı yayında slip mayolu pozunu gören Fatih Ürek şekilden şekle girdi: Fok balığı gibiyim

Sahne performanslarıyla adından söz ettiren şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Uraz Kaygılaroğlu'nun slip mayosu hakkında konuşan Ürek, canlı yayında bir anda kendisinin slip mayolu pozunu görünce ne yapacağını bilemedi.

"FOK BALIĞI GİBİYİM"

Şimdilerde slip mayo giymediğini ve bu durumdan utandığını söyleyen Ürek, ekranda kendi pozunu görünce "Rezil! Utandım, kaldırın şunu. Fok balığı gibiyim orada. Balina... Bir de karnımı içeri çekmişim. Bu fotoğraf ameliyat olmadan önce çekilmişti. Yaklaşık 10 sene önce" dedi. Ürek'in canlı yayındaki tepkileri ise sunucuları gülme krizine soktu.