Canlı yayında güldüren mikrofon kazası! Rahmi Özkan'ın Müge Anlı'ya sürprizini herkes duydu

Ekranların başarılı sunucu Müge Anlı, bugün canlı yayınında hem doğum gününü hem de programının 3 bininci bölümünü kutladı. Uzun yıllardır programda yer alan Rahmin Özkan, canlı yayında sesinin duyulmadığını düşünerek Müge Anlı'nın kulağına ona aldığı hediyeyi söyledi. Özkan'a gülerek cevap veren Anlı, "Gizli konuşmaların hepsi duyuluyor. Bana altın almış onu söylüyor" dedi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün iki kutlama birden yapıldı. Anlı bugünkü canlı yayında hem programın 3 bininci bölümünü hem de doğum gününü kutladı. Ekibiyle birlikte kutlamalar yapan Müge Anlı ve Rahmin Özkan arasında komik anlar yaşandı.

CUMHURİYET ALTIN HEDİYE ETTİ

Uzun yıllardır programda yer alan avukat Rahmi Özkan, uzun bir konuşma yaparak Anlı ve ekibini takdir etti. Müge Anlı'nın herkes tarafından çok sevildiğini söyleyen Özkan, "Halk seni sahiplendi" ifadelerini kullandı. Anlı'ya yıllardır her doğum gününde altın alan Rahmi Özkan, bu yılı da es geçmedi. Konuşma yaptıktan sonra Müge Anlı'nın kulağına eğilen Özkan, fısıldayarak altın aldığını söyledi. Anlı ise mikrofonları hatırlatarak "Gizli konuşmalarımızın hepsi çıkıyor" ifadelerini kullandı. "Olsun duyulsun o zaman. Her sene olduğu gibi altınımı takdim edeceğim. Cumhuriyet altını aldım" diyen Özkan, yayında hediyesini takdim etti.