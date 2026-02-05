Haberler

Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor

Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cin çıkarma seansıyla tanınan Pelin Hürman, Hakan Ural'ın programında imaj değişikliğiyle ekrana çıktı. Geçmişteki seansların kurgu olmadığını savunan Hürman, doktor olmadığını vurgulayarak yönteminin zikir olduğunu ifade etti.

  • Pelin Hürman, geçmişte 'Her Açından' programında yaptığı 'cin çıkarma seansı'nın kurgu olmadığını savundu.
  • Pelin Hürman, epilepsiyi çözdüğünü iddia etti ancak doktor olmadığını belirtti.
  • Pelin Hürman, tedavi yönteminin zikir olduğunu ifade etti.

Geçmiş yıllarda 'Her Açıdan' programında yaptığı "cin çıkarma seansı"yla kamuoyunda tartışma yaratan Pelin Hürman, özellikle seans sırasında söylediği "Donat donat donat" sözleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİYLE EKRANA ÇIKTI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına konuk olan Hürman, bu kez başı açık ve kızıl saçlarıyla ekran karşısına çıktı. Yeni imajı izleyicilerin dikkatini çekerken, Hakan Ural canlı yayında tartışma yaratan seanslara ilişkin doğrudan soru yöneltti.

Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor

"O BİR KURGU DEĞİLDİ"

Hakan Ural'ın "O anlar dikkat çekmek için bir kurgu muydu?" sorusuna yanıt veren Hürman, söz konusu seansın kurgu olmadığını savundu. Hürman, "Konuk alındığım yerde farkındalık yaratalım dediler. O bir kurgu değildi ama farkındalık yaratmak için orada o şekilde yaptım" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor

"DOKTOR DEĞİLİM, TEDAVİM ZİKİR"

Programda iddialı açıklamalarını sürdüren Pelin Hürman, "Epilepsiyi çözüyorum ama ben bir doktor değilim. Beni bu sözlerimle mahvederler. Ben muska yazan biri değilim, hurafeci değilim. Benim tedavi yöntemim zikir" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıgirilmez:

CİN İÇİNDEN ÇIKMIŞ

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

Hiç şaşırmadım :)

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

Neyseki En Sonunda Eyiii Donaaatmislar Cinini Cikarmislar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNecati Sahin:

Cinler buna iyice girmiş herhalde, çıkarıp çıkarıp duruyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHİLMİ KANBER:

kış kış kışkış cinler yallah yallah cinler .ac o zaman iyipara kaldırdı şimdi ac kaldı yine saahaya farkli indi demedı demeyın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker'den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi

Bu işin de suyunu çıkardılar! Peker'den yardım istediği şeye bakın
İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?

İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Altay Bayındır'ın Süper Lig devine transferine Manchester United karşı çıktı

Süper Lig devine imza atmasına ramak kala engel çıktı
5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu

6 gollü çılgın maça damga vuran an!
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...

Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok
Sedat Peker'den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi

Bu işin de suyunu çıkardılar! Peker'den yardım istediği şeye bakın
İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?

İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor