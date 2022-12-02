Canlı yayına maske ve İncil'le çıkan Kanye West'den tepki çeken sözler: Hitler'i beğeniyorum

Bir dönem ırkçı söylemlerinden dolayı birçok markayla işbirliği son bulan dünyaca ünlü rapçi, katıldığı bir canlı yayına yüzünü tamamen kapatan siyah maskeyle katıldı. Dikkat çeken söylemlerine devam eden West, elindeki İncil'le kamera karşısına geçerek "Ben Hitler'i beğeniyorum" dedi.

Kim Kardashian ile olaylı biten evliliğinin yanı sıra açıklamalarından dolayı sık sık adından söz ettiren rapçi Kanye West, ABD'li podcast yapımcısı Alex Jones'un programına konuk oldu. Rapçinin tarzının yanı sıra sözleri de tepki çekti.

MASKEYLE DİKKAT ÇEKTİ

Bir süre önce Yahudi karşıtı ırkçı ifadeler kullanan ve bu yüzden hem birçok markayla iş birliği son bulan ve Twitter hesabı kapatılan West, canlı yayına yüzünü tamamen kapatan siyah bir maske taktı. Kamera karşısına balaklava takarak çıkan West, sözleriyle de dikkat çekti.

"HİTLER'İ BEĞENİYORUM"

Elinde bir İncil ile kameraların karşısına çıkan West, "İnsanlar Nazileri kötülemeyi bırakmalı. Hitler 6 milyon kişiyi öldürmedi bu istatistiksel bir yanlış. Ben burada şoke edici olmak istemiyorum. Hitler'i beğeniyorum. Soykırım öyle olmadı" dedi. "HİTLER HAKKINDA İYİ ŞEYLER DE GÖRÜYORUM"

Hitler'in 6 milyon Yahudi'nin ölüm emrini vermediğini iddia eden West, "Ben Hitler hakkında iyi şeyler de görüyorum. Her insanın masaya bir değer getirdiğini düşünüyorum, özellikle de Hitler'in. Almanya, bir noktada iyi bir lider tarafından yönetildi" ifadesini kullandı.

Bazı zihinsel sağlık sorunları olduğunu söyleyen 45 yaşındaki West, bipolar teşhisi konduğunu da belirtti.