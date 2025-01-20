Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Youtube'da yayınlanan Soğuk Savaş'ın konukları Özge Özpirinçci, Engin Öztürk, Meriç Aral ve Serkay Tütüncü oldu. Programa Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorusu damga vurdu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN NEYE ALERJİSİ VARDIR?"

Her bölümdeki performansıyla izleyicisini ekrana kilitleyen Sandık Kokusu dizisinde Karsu'yu canlandıran Özge Özpirinçci'ye "Kemal Kılıçdaroğlu'nun neye alerjisi vardır?" diye soruldu. Bu soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan ünlü oyuncu "Neye?" diye sorunca "Sandık Kokusu" cevabını aldı.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Sorunun cevabını alınca kendini tutmayarak kahkaha atan ünlü oyuncu "Beni alın" dedi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler, Kılıçdaroğlu ile dalga geçildiği gerekçesiyle bir kesim tarafından eleştirildi.