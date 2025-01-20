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Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

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Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'yi konuk olduğu programda "Kemal Kılıçdaroğlu'nun neye alerjisi vardır?" sorusu yöneltildi. Bu soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan ünlü oyuncu, cevabın "Sandık Kokusu" olduğunu duyunca kendini tutmayarak kahkaha attı.

Youtube'da yayınlanan Soğuk Savaş'ın konukları Özge Özpirinçci, Engin Öztürk, Meriç Aral ve Serkay Tütüncü oldu. Programa Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorusu damga vurdu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN NEYE ALERJİSİ VARDIR?"

Her bölümdeki performansıyla izleyicisini ekrana kilitleyen Sandık Kokusu dizisinde Karsu'yu canlandıran Özge Özpirinçci'ye "Kemal Kılıçdaroğlu'nun neye alerjisi vardır?" diye soruldu. Bu soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan ünlü oyuncu "Neye?" diye sorunca "Sandık Kokusu" cevabını aldı.

Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

GÖRÜNTÜ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Sorunun cevabını alınca kendini tutmayarak kahkaha atan ünlü oyuncu "Beni alın" dedi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler, Kılıçdaroğlu ile dalga geçildiği gerekçesiyle bir kesim tarafından eleştirildi.

Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

zavallı adam. komedi konusu olduğunu unutup ülkeyi yönetmeye kalktı bi de

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Tarihe adını altın harflerle yazdıracak genel başkan.Hemen yazdığıma sevinmeyin la samancılar.Yenilgi olarak yazdıracak. REİS in adını altın harflerle yazacaklar Dünya lideri.Reise söyliyecem samanı ucuzlatsın.Yoksa rakı ucuzlayacak deyince millet havalara uçuyor

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Haber YorumlarıRealist:

Kılıçdaroğluna gülenler, adam ssk yolsuzluğundan ceza alıp, rahşan affıyla kurtulmuş biri olarak memlekette siyaset yaptı ve chp genel başkanı oldu...Ben gülersem bunun altında çalışanlara ve buna oy verenlere gülerim....

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Haber YorumlarıMGk:

Eyt kazığını bu ülkeye öyle bir soktu ki 100 sene zor çıkarırız.. Israrla seçim malzemesi yaptı yazıklar olsun

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